Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti,... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı." Kaynak: AA