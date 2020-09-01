Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
01.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu gölge oyunundan bıktık. Kendine bile hayrı olmayan bir devleti, Türkiye gibi bölgesel ve küresel bir gücün önüne atıp yem etmeye çalışmak, artık komik kaçmaya başladı."

Kaynak: AA

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