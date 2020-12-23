Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarının temel atma törenine video konferansla katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile iştirak etti.