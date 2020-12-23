Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarının temel atma törenine video konferansla katıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarının temel atma törenine video konferansla katıldı

23.12.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:06

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile iştirak etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarının temel atma törenine video konferansla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarının temel atma törenine video konferansla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarının temel atma törenine video konferansla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'taki deprem konutlarının temel atma törenine video konferansla katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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