Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a ziyaret gerçekleştiriyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak Tiran'a ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak TSİ 12.25 sıralarında Tiran'a indi. Erdoğan, havalimanında Başbakan Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin marşlarının okunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı. Daha sonra Erdoğan'a Arnavutluk heyeti, Edi Rama'ya ise Türk heyeti tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem konutlarının teslim törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'ta 2019 yılında yaşanan depremde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine katılacak. Erdoğan ve Rama gerçekleştirecekleri ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından başkent Tiran'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisine hitap edecek.

Ziyarette Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşlik edeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin ardından Türkiye'ye hareket edecek. - TİRAN

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Edi Rama, Tiran, Politika, Haber

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