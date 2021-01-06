Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak"

06.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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