Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak."
06.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap