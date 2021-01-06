Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak."

06.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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