Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk meclisine hitap etti

Resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisine hitap etti. Erdoğan konuşmasında "Arnavutluk'tan ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen ve topyekün harekete geçerek ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz. Aramızda konuşacak, görüşecek, birlikte geleceğe adımlar atacak onca husus varken böyle bir meseleyle vakit kaybetmekten dolayı üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra 1923 yılında akdettiğimiz ilk dostluk anlaşmalarından biri de Arnavutluk'la yapılmıştır. Ebedi Dostluk ve İşbirliği adını taşıyan bu anlaşma esasen ilişkilerimizin sadece devletten devlete değil, insandan insana olduğunu isar ediyor. Aramızda başka sınırlar olsa da Arnavutluk bizim gönül komşumuzdur. İlişkilerimiz yaklaşık 6 asrı bulan köklü maziye dayanıyor" ifadelerini kullandı.