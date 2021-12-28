Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul ettiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
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Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri