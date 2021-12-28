Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla'yı kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla'yı kabul etti

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Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

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