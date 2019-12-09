Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk depremi) 500 konut yapacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.
09.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi
Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.
Kaynak: AA