Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk depremi) 500 konut yapacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk depremi) 500 konut yapacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi Aile fotoğrafı çekimi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

09.12.2019 14:31 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye taktimi

Aile fotoğrafı çekimi - Cumhurbaşkanı , Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk depremi) 500 konut yapacağız"
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