Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk) Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk) Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk) Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk) Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Haber

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