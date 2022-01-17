Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk) Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük...
AA / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk) Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Arnavutluk) Depremden sonra bölgeye yardıma koşan ilk ülkenin Türkiye olması, aramızdaki güçlü dayanışmanın en büyük ispatıdır."
AA / Eda Özdener - Son Dakika Haberleri