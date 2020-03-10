Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kastriot Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi. Büyükelçi Ribo'nun eşi, çocukları, gelini ve büyükelçilik mensuplarını takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti