Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanı, Arnavutluk, Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un...

10.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kastriot Ribo, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Ribo'nun güven mektubu takdim ettiği esnada elini uzatarak tokalaşmak istemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona" diyerek elini kalbinin üzerine koyup selam verdi.

Büyükelçi Ribo'nun eşi, çocukları, gelini ve büyükelçilik mensuplarını takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisini kabul etti

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