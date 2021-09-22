Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını Rama'yı kabul etti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını Rama'yı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanını Rama'yı kabul etti
NEW YORK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 76. Toplantısı için ABD'nin New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Türkevi'nde kabul etti.