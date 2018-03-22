Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama'yı Kabul Etti
Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Mehmet İlkay ÖZER/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akşam saatlerinde özel uçağı ile İstanbul'a geldi. Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'ne geçen Erdoğan burada Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi.
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