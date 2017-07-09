Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti