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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'ta Başbakan Edi Rama ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da resmi törenle karşılanmasının ardından Laç şehrinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim törenine katıldı. Erdoğan, adının verilmiş olduğu meydanı ziyaret ederek Başbakan Rama ile birlikte anıtın açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rama, daha sonra ikili görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

(İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü

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