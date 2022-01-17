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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile saat 11.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak TC-ANK ile saat 11.00'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın aralarında olduğu heyet uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eşlik etti.

Resmi ziyarette, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

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AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Edi Rama, Türkiye, Tiran, Güncel, Haber

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