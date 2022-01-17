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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'a gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak Arnavutluk'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın davetlisi olarak Arnavutluk'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Atatürk Havalimanı'na geldi. Ziyaret öncesi herhangi bir açıklama yapmayan Erdoğan, kendisini bekleyen uçağa binerek Arnavutluk'a hareket etti.

2022 yılındaki ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiren Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan, Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim törenine de katılacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı, cumhurbaşkanı, Edi Rama, Politika, Haber

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