Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk yurt dışı ziyaretini Arnavutluk'a gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan Arnavutluk'a hareket etti. Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yolcu etti.