Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'e Gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacaklarını belirterek, "Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketi öncesi düzenlenen basın toplantısında, G20 Zirvesi'nin ardından 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'yı kapsayacak Latin Amerika ziyaretlerinin olacağını aktardı.

G20 Arjantin dönem başkanlığının temel değerlendirme alanlarının, çalışma hayatının geleceği, kalkınma için altyapı ve sürdürülebilir gıda geleceği olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan, yıl içerisinde bakanlar düzeyinde 12 toplantı ve çok sayıda teknik düzeyde çalışma yapıldığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin bu faaliyetlere aktif olarak katıldığını, görüşlerinin G20 ortaklarıyla paylaşıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"G20 toplantılarında oldukça geniş bir gündemle küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları ele alacağız. Küresel ekonomik görünümü değerlendirerek, dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımları tespit edeceğiz. Ticaret konusu, son dönemde özellikle bazı ülkelerin tek taraflı korumacılık yanlısı eylemleri sebebiyle ciddi tartışmalara yol açıyor. Serbest ve adil uluslararası ticaret, küresel ekonomik büyümenin ana itici unsurlarından biridir. Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadele edilmesi, ticaretin serbestleştirilmesi gerektiğine vurgu yaptık. Zirvede de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde yineleyeceğiz. Zirve kapsamında bu konuların yanında eğitim, sağlık, istihdam, tarım, kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerimizi paylaşacağız. Programımız çerçevesindeki resmi toplantıların dışında muhataplarımızla pek çok ikili görüşme de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen ülkelerinin liderleriyle küresel ekonomik ve siyasi konuları ele alma fırsatı bulacağız."

Paraguay ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ardından Paraguay ve Venezuela'ya resmi ziyaretlerde bulunacaklarını ifade etti.

Latin Amerika ve Karayipler'e açılım politikaları çerçevesinde, son olarak 19 Kasım 2018'de Paraguay'ın başkenti Asuncion'da açtıkları büyükelçilikle birlikte bölgedeki büyükelçilik sayısını 16'ya çıkardıklarına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sao Paulo başkonsolosluğumuz dahil, 17 misyonumuzla bölgede en geniş temsil ağına sahip ülkelerden biri konumuna yükseldik. Paraguay'a yapacağımız ziyaret, Türkiye'den bu ülkeye Cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Paraguay ile büyükelçiliğimizin açılmasından da yararlanarak, siyasi alandaki iyi ilişkilerimizi, diğer alanlara taşımayı, genişletmeyi, ekonomik ve ticari alanlardaki iş birliğimizi daha ileri bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz."

(Sürecek)