Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri Ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri Ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile Görüştü(Tür: Dış)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile Görüştü

(Tür: Dış)