Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile Görüştü



G20 Liderler Zirvesi vesilesiyle Almanya'nın Hamburg kentinde ikili temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile bir araya geldi. Görüşme, zirvenin yapıldığı Hamburg Messe Konferans Merkezinde gerçekleşti.



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İki lider el sıkışıyor - Hamburg