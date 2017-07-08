Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi Kabul Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi kabul ettiHAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi kabul etti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri'yi kabul etti
HAMBURG - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinde Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler zirvesinin 2. gününde Messe Konferans Merkezi'nde Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri'yi kabul etti.