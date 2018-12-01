Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Macri ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor. Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Buenos Aires'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile bir araya geldi. - BUENOS AIRES