Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Tarafından Karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerinin bir araya geldiği G-20 Zirvesi'nin yapılacağı alanda Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından karşılandı.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 19 ülkesi ve Avrupa Birliğinin katıldığı G-20 Zirvesi Arjantin'de başlıyor. G-20 Zirvesi kapsamında 'Adil ve Sürdürülebilir Gelecek Oturumu'na katılmak üzere zirvenin yapılacağı alana giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri tarafından karşılandı.

Erdoğan, karşılamanın ardından daha sonra zirvenin yapılacağı salona geçti.

(ŞC-NT-D)

Kaynak: POOL - BUENOS AIRES