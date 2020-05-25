Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum." Kaynak: AA