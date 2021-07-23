Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'ye geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'ye geldi

Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Askeri helikopterin alana inmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterden inmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkondaki vatandaşları selamlaması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Askeri helikopterin alana inmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterden inmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkondaki vatandaşları selamlaması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'ye geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'ye geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu

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