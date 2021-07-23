Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arhavi'ye geldi
Askeri helikopterin alana inmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterden inmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkondaki vatandaşları selamlaması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Askeri helikopterin alana inmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın helikopterden inmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeye gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkondaki vatandaşları selamlaması ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen Artvin'in Arhavi ilçesine geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Önder Kuloğlu