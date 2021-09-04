Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ardı ardına yaşanan nice siyasi, sosyal, ekonomik saldırı dalgasının ardından salgın ve tabii afetlerle adeta büyük imtihanlar geçirdik."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan