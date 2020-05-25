Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahanlıların bayramını kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahanlıların bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı arayarak Ardahan halkının bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ardahanlıların bayramını kutladı
25.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı arayarak Ardahan halkının bayramını kutladı.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vali Masatlı'yı telefonla arayarak Ardahan halkının bayramını tebrik edip selam ve sevgilerini ilettiği aktarıldı.

Erdoğan'ın Vali Masatlı'dan kentin genel durumu, yapılan çalışmalar ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili bilgi aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ardahan'da korona virüs tedbirlerinin sorunsuz bir şekilde uygulandığını ve önemli sorunun bulunmadığını belirten Valimiz, tarım ve hayvancılık konusunda önemli gelişmelerin kaydedildiğini, bu konuda 2023 hedeflerine 2021'de ulaşılacağını, Cumhurbaşkanımızın Ardahan ziyaretlerinde müjdelediği millet bahçesi konusunda Aziziye Kışlası'nda çalışmaların devam ettiğini, tekstille ilgili bazı yeni yatırım ve girişimlerin olduğunu, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler bakımından da herhangi bir sorunun olmadığını, tüm proje ve yatırımların milletimize en iyi şekilde hizmet edecek düzeyde sürdürüldüğünü ifade etti."

Vali Masatlı'nın verdiği bilgilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan halkının bayramını tebrik ederek, sevgi ve selamlarını iletti. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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