Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aramızdaki İhtilaf Konularının Önemli Bir Bölümünü Geride Bırakacağımızı...
- AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Hediye takdimi Video gösterimi Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.
- AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Hediye takdimi
Video gösterimi
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri, müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür."
Erdoğan: "Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bir bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum."