Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aramızdaki İhtilaf Konularının Önemli Bir Bölümünü Geride Bırakacağımızı...

- AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Hediye takdimi

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Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerikan tarafıyla aramızdaki meseleleri, müşterek çıkarlarımızın çerçevesini oluşturan müttefiklik ve stratejik ortaklık anlayışını ön plana çıkararak çözmemiz mümkündür."

Erdoğan: "Diplomasi kanalları çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Yakında aklın yolundan giderek aramızdaki ihtilaf konularının önemli bir bölümünü geride bırakacağımızı düşünüyorum."