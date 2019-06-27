Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aramızdaki binlece kilometreye rağmen, Türkler ve Japonlar arasındaki...

G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesinde Fahri Doktora Unvanı tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: AA