Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da bir restoranın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da bir restoranın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Otobüsü ile açılış alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoran açılışına katıldı.

25.08.2019 20:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da bir restoranın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Otobüsü ile açılış alanına gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoran açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da bir restoranın açılışını yaptı
Kaynak: AA
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