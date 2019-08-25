Cumhurbaşkanı Erdoğan, Araklı'da bir restoranın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Otobüsü ile açılış alanına gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoran açılışına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Seçim Otobüsü ile açılış alanına gelişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış kurdelasını kesmesi TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'un Araklı ilçesinde bir restoran açılışına katıldı.