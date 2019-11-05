Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Katılımcıları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi
Katılımcıları selamlaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda...