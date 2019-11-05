Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi Katılımcıları selamlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

05.11.2019 12:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona girişi

Katılımcıları selamlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aradan geçen 17 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimize baktığımızda...
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