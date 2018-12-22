Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir programa katılmak için Tarabya'daki Huber Köşkü'nden çıktığı esnada yolda kendisini bekleyen vatandaşları görünce konvoyu durdurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Olağan Genel Kuruluna katılmak için Haliç Kongre Merkezine gitti. Saat 14.00'da başlayan program için Huber Köşkü'nden ayrılan Erdoğan, yolda kendisini bekleyen vatandaşları görünce konvoyu durdurdu. Yanına gelen vatandaşlarla aracın içinden görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süreli sohbetin ardından yola devam etti.

Kaynak: İHA