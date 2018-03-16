Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(AP'nin ' Zeytin Dalı' kararı) 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız, 'Aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok."