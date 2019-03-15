Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in Tarihine Kültürüne Uygun Bir Medeniyet Şehri Kuracağız. Buradaki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in tarihine kültürüne uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak"GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te vatandaşlara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in tarihine kültürüne uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak"
GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te vatandaşlara seslendi.
Kaynak: İHA