Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in tarihine kültürüne uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te vatandaşlara seslendi.

Kaynak: İHA