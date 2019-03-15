Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in Tarihine Kültürüne Uygun Bir Medeniyet Şehri Kuracağız. Buradaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in Tarihine Kültürüne Uygun Bir Medeniyet Şehri Kuracağız. Buradaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in tarihine kültürüne uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak"GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Antep'in tarihine kültürüne uygun bir medeniyet şehri kuracağız. Buradaki binaların her biri hayatlarıyla birer Antep evi şeklinde yapılacak"

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te vatandaşlara seslendi.

Kaynak: İHA
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