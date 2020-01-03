Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi ve babasının mezarlarını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi ve babasının mezarlarını ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

03.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi ve babasının mezarlarını ziyaret etti

, ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Kısıklı'daki konutundan öğle saatinde çıkan Erdoğan, Hz. Ali Camisi'ne giderek cuma namazını kıldı.

Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.

Erdoğan, daha sonra Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne geçti.

Kaynak: AA
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