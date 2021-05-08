Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Annelerimizin mutluluğunu artırmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendileriyle ilgili bütün alanlarda azimle çalışacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz