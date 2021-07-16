CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babasının mezarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na geçti. Erdoğan burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret etti . Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANNE VE BABASININ MEZARINI ZİYARET ETTİ

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