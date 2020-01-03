Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının mezarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti.
03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının mezarını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada anne ve babasının mezarını ziyaret ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.
(Metin Başar - Aykut Zor/İHA)
Kaynak: İHA