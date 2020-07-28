Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babalarının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
28.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda anne ve babalarının kabirlerini ziyaret etti. Ziyaretin ardından basına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, anne ve babalarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiden tüm milletimin tüm İslam dünyasının Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum. Özellikle bizim dini bayramlarımız ağırlıklı olarak birliğin beraberliğin müjdecisi ve birer vesilesidir. İnanıyorum ki insanlığın birçok sıkıntıları yaşadığı dönemde Kurban Bayramımız da buna vesile teşkil edecektir. Aynı zamanda tabii kurbanla beraber fakir fukara, dar gelirli yoksul, İnşallah kurbanlarımızın etiyle evler şenlenecektir. Tabii bu yıl Kurban Bayramı öyle bir döneme rastladı ki, aynı zamanda Ayasofya Camimizin açılışıyla da örtüştü. Bu da bizim için ayrı bir müjde. Ben bu vesileyle tekrar tüm milletimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Tüm aileler için sevinç birlik beraberlik vesilesi olmasını diliyorum. Ama korona virüs olayına da bu bayramda çok ama çok dikkat edilmesini milletimden özellikle rica ediyorum. Malum özellikle temizlik, maske, mesafe, bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu şekilde de limiti iyice aşağı çekmemiz lazım ki şu beladan kurtulalım" dedi.

(Cem Güney Kılıç - Metin Başar - Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA

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