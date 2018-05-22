Cumhurbaşkanı Erdoğan Yer Sofrasında İftar Yaptı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Ankara'da konuk oldukları evde yer sofrasında iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki çalışmaları sonrasında eşi Emine Erdoğan ile iftarını açmak için Hüseyin Cahit Sargın'ın evine gitti.
YER SOFRASINDA ORUÇ AÇTILAR
Sargın ailesi tarafından kapıda karşılanan Erdoğan çifti, kendileri için kurulan yer sofrasında oruçlarını açtı.
Aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.
FOTOĞRAFI INSTAGRAM VE TWITTER HESABINDAN PAYLAŞTILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter ve Instagram'daki hesabından paylaştı.
Erdoğan, Twitter'daki hesabına "Bugün iftarda Hüseyin Cahit Sargın amcamızın ve ailesinin evine misafir olduk. Alicenap milletimizin sofralarından ramazan bereketi hiç eksik olmasın." notunu düştü.