CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ - Haber
İstanbul Atatürk Havalimanı, Çankaya Köşkü, Ankara, Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.

18.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:40
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti. Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak Haber
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak
Trump 'Çin virüsü' dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım Haber
Trump "Çin virüsü" dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı Haber
Kötü haberi Survivor dönüşü aldı! Gamze, Uğur'un çocuğunu görmesini yasakladı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Ukrayna koronavirüs nedeniyle piyasadaki paraları karantinaya alıyor
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor!
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Koronavirüs sebebiyle kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatları randevusuz alınmayacak
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Son dakika: Bodrum peş peşe depremlerle sallandı! 4.3 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
Koronavirüs tüm Avrupa'ya yayıldı! Karadağ'da da ilk vaka tespit edildi
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
İran'da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Guido Senia Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 14:46:34. #1.15#
title