Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.
18.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:34
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti. Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.
- İstanbul
Kaynak: DHA