CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.
18.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık etmek üzere Ankara'ya gitti.Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Atatürk Havalimanı'na gitti. Erdoğan Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.
Görüntü Dökümü: ------------------- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
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- İstanbul
Kaynak: DHA