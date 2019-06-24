Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.35'te Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkış yaparak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra Ankara'ya hareket etti. Erdoğan'ı uğurlayanlar arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yer aldı.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.35'te Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkış yaparak Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. Erdoğan burada yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra Ankara'ya hareket etti. Erdoğan'ı uğurlayanlar arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı yer aldı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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