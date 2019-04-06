Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Gitti

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti. Pazartesi gününden bu yana çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıktı. Erdoğan, taşınma işlemleri devam eden Atatürk Havalimanı'na gelerek Devlet Konukevi'nden Ankara'ya hareket etti.

Görüntü dökümü:

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Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler

Erdoğan'ın Devlet Konukevi'ne girişi

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Kaynak: DHA