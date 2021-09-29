Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretin ardından özel uçak "TC-TRK" ile saat 18.25'te Ankara'ya geldi.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya gerçekleştirdiği günübirlik ziyaretin ardından özel uçak "TC-TRK" ile saat 18.25'te Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
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