Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

16.11.2020 00:33 | Son Güncelleme: 16.11.2020 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak "TUR" ile saat 00.10'da Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak "TUR" ile saat 00.10'da Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dönüşünde, Erdoğan'ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski TBMM başkanları Binali Yıldırım, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Köksal Toptan ile İsmail Kahraman, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

İlgili Haberler

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması geldi
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dominik Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Lütfi Elvan Mustafa Varank Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Kabak Cenk Tosun Erol Bulut Lance Stroll Lewis Hamilton
Daha Fazla Rusya Yangın Vaniköy Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 00:39:20. #1.15#
title