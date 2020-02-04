Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi

04.02.2020 00:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 00:48

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 00.20'de Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'na gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

Kaynak: AA