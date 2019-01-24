Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya Geldi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi Esenboğa Havalimanından görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile Ankara'ya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
Esenboğa Havalimanından görüntü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkışı
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile Ankara'ya geldi.

Kaynak: AA
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